Caroline Scheufele entwarf die Goldene Palme

«Wenn ich zurückdenke, muss ich lachen über meine Spontaneität, mit der ich Pierre Viot, dem damaligen Direktor des Filmfestivals, in seinem Büro begegnete. Es war der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Fast eine Film-Geschichte.» Damals, 1997, war Caroline Scheufele an die Côte dʼAzur gereist, um in Cannes ihre neue Boutique zu eröffnen. Die Kreativdirektorin und Co-Präsidentin des Schweizer Edel-Schmuckhauses Chopard wollte sich beim Filmfestival-Direktor nur vorstellen. Doch dann entdeckte sie in einer Ecke die Goldene Palme, den weltberühmten Preis, der seit 1955 für ausserordentliches Filmschaffen vergeben wird. Die Palme wirkte auf sie etwas verstaubt. Sie bat Viot, sie in die Hand nehmen zu dürfen, und sagte: «Wissen Sie, eigentlich ist mein Beruf Designerin. Könnte ich Ihnen die Palme etwas verschönern, dʼaccord?» Sie reiste mit dem Preis im Handgepäck nach Genf zurück. Heute, 25 Jahre später, feiert Caroline Scheufele ihr Jubiläum mit dem Filmfestival in Cannes – das heuer 75 Jahre alt wird. Caroline Scheufele gilt als heimliche Königin von Cannes.