Catherine Debrunner ist eine Klasse für sich

An den Paralympics in Paris holt Catherine Debrunner in den Disziplinen Marathon, 400 m, 800 m, 1500 m und 5000 m Gold und über 100 m Silber. Mit ihren sechs Medaillen belegt sie zusammen mit dem italienischen Schwimmer Stefano Raimondi Platz 2 im Ranking der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten der Spiele von 2024. Und nicht nur das: Debrunner stellt in vier Disziplinen paralympische Rekorde auf. Davon ist sie selbst überrascht. «Das Frauenfeld ist so stark dieses Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Zeiten fahre.» Für Debrunner sind die Rekorde an Grossanlässen zweitragig – viel mehr zählen die Medaillen. Und das Glockenläuten! Die Goldmedaillengewinnerin durfte nach ihren vier Siegen in der Arena viermal die bronzene Glocke bimmeln lassen und ihren Triumph lautstark feiern. Nach den Paralympics wird die «Siegerglocke» umgesiedelt – in die berühmte Kathedrale Notre-Dame. Nur schon darum will Debrunner Paris unbedingt noch einmal besuchen.