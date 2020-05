Chanelle Wyrsch teilt ihr Bett mit Hündchen Coco

Wenn jemand weiss, dass man am TV die Liebe finden kann, dann Chanelle Wyrsch. Und sie braucht noch nicht mal eine Kuppelshow dazu. 2017 war die Schlagersängerin Kandidatin der deutschen Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Sie schaffte es bis auf den sechsten Platz – und verguckte sich in Mit-Kandidat Alexander Jahnke. Ob sie nun bei «Die Bachelorette» tatsächlich die grosse Liebe sucht? «Die kann einen überall finden. Warum also nicht in einem solchen Format? Ich mag es, dabei die Leute zu unterhalten. Das ist ja auch sonst mein Job.»