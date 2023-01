«Tränen gehören im Kino dazu»

Niccolò Castelli liebt die Quartier-Atmosphäre, den stillen Zusammenhalt untereinander. «Es kommt öfter vor, dass ich mich in einer Bar bis spät in die Nacht bei einer guten Flasche Rotwein bei Gesprächen verquatsche.» Seine offene Art stösst auf Sympathie. Er selber geht mit Druck bewundernswert entspannt um. «Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel. Ich versuche mir einzureden, dass Stress nur ein Denkmuster ist und es immer Platz haben sollte für Unvorhergesehenes.» Filme mit Ecken und Kanten liebt er. «Ein Drama darf für komische Momente sorgen. Gleichzeitig sollte sich eine Komödie auch durch Tiefgang auszeichnen. Die Welt des Films ist heilsam. Sie hilft uns, Konflikte zu überstehen. Durch diese Herausforderungen können wir uns entwickeln.» Auf seine Schwächen angesprochen, sagt er: «Ich rede zu viel. Ich sollte etwas mehr in der Stille verharren.» Und seine Stärken? «Mein grösstes Talent ist, das Talent anderer zu erkennen.» Das ist ihm im Dokumentarfilm «Looking for Sunshine» über die Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami gelungen. Mit dem Skistar, der in St. Anton kürzlich den Super-G gewann, pflegt er ein freundschaftliches, lockeres Verhältnis. «Lara ist cool und eine Macherin. Leider sehen wir uns nicht sehr häufig. Wir führen beide ein verrücktes, intensives Leben.»