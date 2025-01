Das Outfit darf keine ungewollten Signale aussenden

Beim Einkleiden von Moderatoren gibt es vieles zu beachten. «Das Outfit darf nicht vom Inhalt ablenken, es muss zur Studioumgebung passen, es darf in der Kamera nicht flimmern und nicht zu hell sein, damit das Bild nicht überbelichtet wird», erklärt Martina Loepfe. Aber auch ungewollte Signale sind dringend zu vermeiden. «Anzüge in Parteifarben gehen in einer politischen Berichterstattung nicht, dunkelblaue Stoffe lassen wir meisten weg, weil das die meisten Politiker tragen und Olivgrün ist derzeit eher problematisch, weil die Farbe stark an Kriegsberichterstattung erinnert.» Oberstes Gebot ist aber: «Der Moderator muss sich in seinen Kleidern so wohlfühlen, dass er sie vergisst und sich auf seinen Job konzentrieren kann.»