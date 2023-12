Lasst ihr Feuerwerk steigen?

Selber machen wir kein Feuerwerk, sondern sitzen auf der Terrasse und sehen uns an, was die Leute so hochjagen. Auch wenn es schön anzusehen ist finde ich den Exzess wie und was da in die Luft gejagt wird sehr fragwürdig. Wir haben es aber auch schon oft verpasst, weil wir schon im Bett waren, da es den Kids egal ist – und die kommen am Morgen, auch wenn es 1. Januar ist, zur gleichen Zeit wie immer.