«Christa ist top, aber ich bin es auch!»

Sind Sie nach 22 Beziehungsjahren noch immer verliebt?

Rigozzi: Nicht mehr wie am ersten Tag, das ist klar. Aber wir respektieren und vertrauen einander und können über alles reden. Wir lieben uns …

Marchese: … und haben trotzdem unsere eigenen Leben. Ich habe so viele Hobbys: drehe Drohnenvideos, male Bilder, treffe Freunde. Ich sage immer, wir sind auch deshalb noch zusammen, weil Christa so oft unterwegs ist.

Rigozzi: Heee Gio … Aber er hat recht! Für uns ist Qualität wichtiger als Quantität.

Marchese: Ich finde es bemerkenswert, dass du nach einem Job immer sofort nach Hause kommst. Sogar im Ausland hängst du nie noch ein, zwei private Tage an, selbst wenn ich dir sage: Bleib doch noch ein bisschen und erhol dich.

Rigozzi: Ich war jahrelang in allen Hotels der Welt unterwegs. Nun steht die Familie an erster Stelle.

Marchese: Heute schaue ich mir eine TV-Sendung mit dir auch lieber auf der Couch an als im Studio (lacht).