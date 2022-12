«Ich war noch nie so glücklich»

Auf der einen Seite wird gegessen und getrunken – auf der anderen gewickelt. Wundsalbe, Windeln und Wickelunterlage liegen auf dem schwarzen Esstisch. «Wir haben halt nicht so viel Platz», sagt Christa Markwalder (47). «Aber der Tisch ist ja gross genug.» Ihr Ehemann Peter Grünenfelder (55) hat Bébé Michel Luca gerade von der Kita abgeholt. Mit grossen blauen Augen schaut der Kleine seine Mutter an. Die Berner FDP-Nationalrätin und der Direktor von Avenir Suisse wohnen im Herzen der Zürcher Altstadt, unweit der Bahnhofstrasse. Seit knapp neun Monaten leben sie zu dritt in der Dreieinhalbzimmer- Altbauwohnung. «Seitdem ist es bei uns ein bisschen chaotisch», sagt die Politikerin. «Michel war ein überraschendes Geschenk – aber die grösste Freude in unserem Leben.»