Christa Markwalder zeigt ihr Baby

Michel Luca ist anfangs April — rund zwei Monate nach der Hochzeit seiner Eltern — zur Welt gekommen. In den letzten Monaten findet man auf den sozialen Medien der FDP-Politikerin vermehrt Beiträge in Sachen Familienpolitik. Sohn Michel Luca scheint also nicht nur das Herz seiner Eltern erobert zu haben, sondern auch bereits ein bisschen Einfluss auf die nationale Politik zu nehmen.