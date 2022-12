Christa Rigozzi backt sich in Weihnachtsstimmung

Zuhause bei Christa Rigozzi (39) in Monte Carasso sieht es derzeit aus wie in einer professionellen Backstube, denn mit nur einer Guetzli-Sorte gibt sich die Tessiner Geschäftsfrau nicht zufrieden. Wer mit einer solchen Auswahl auftrumpfen will, muss dafür aber auch einiges an Zeit investieren. «Den ganzen Nachmittag habe ich gebacken», verrät Christa auf Instagram und postet dazu ein Video, welches sie bei der Arbeit zeigt.