Christa Rigozzi ist auch Scherbenkunst

Hinter dem Schaufenster der Luxus-Schmuck-Marke Bulgari an der Zürcher Bahnhofstrasse hängt jetzt Christa Rigozzis (39) Gesicht in Übergrösse. Beim Abbild der Tessinerin handelt es sich aber nicht um ein schnödes Foto, sondern um ein veritables Kunstwerk. Der Berner Glaskünstler Simon Berger hat Christa Rigozzi aus zerbrochenem Glas dargestellt, indem er eine laminierte Glasscheibe mit einem Hammer so lange mit feinen Schlägen traktiert, bis ein Gesicht sichtbar wird. Diese Technik macht Simon Berger einzigartig und gefragt. Letztes Jahr stellte er seine Werke an der renommierten Kunstmesse Art Basel in Miami aus.