Lange brachte das Christkind, neben dem heiligen Sankt Nikolaus, am Nikolaustag, dem 6. Dezember, die Geschenke. Doch mit Martin Luther änderte sich dies vielerorts, denn von Heiligenverehrung hielten die Reformierten nicht viel und so wurde festgelegt, dass das Christkind am 24. Dezember kommt und die Kinder beschenkt – das war im 16. Jahrhundert. Davor wurde das Christkind stets als Baby-Jesus in der Krippe angesehen, doch mit der Reformation änderte sich das und seitdem bringt das Christkind am 24. Dezember die Geschenke für Kinder in der Deutschschweiz, Teilen von Deutschland, Österreich und vielerorts mehr. Doch auch in der katholischen Kirche hat sich die Bedeutung des Christkindes vom kleinen Jesus Christus in den Gabenbringer entwickelt.