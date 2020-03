Seit einer Woche hat sich Christa Rigozzi, 36, mit ihrer Familie in ihr Zuhause in Monte Carasso TI zurückgezogen. «Die Situation ist schlimm. Wir müssen Eigenverantwortung zeigen», sagt die Moderatorin. Die nächsten Wochen in Quarantäne zu verbringen, sei für sie keine Entscheidung, sondern eine absolute Notwendigkeit. Seither hat sie das Haus nur verlassen, um den Abfallsack zu entsorgen. Einmal pro Woche geht ihr Mann Giovanni Marchese, 42, einkaufen und erledigt die wichtigsten Besorgungen. «Aber keine Hamsterkäufe», betont Christa.