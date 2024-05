Christa Rigozzi läutet den Sommer ein

Was genau das war, wusste zunächst niemand. Nach und nach kam heraus, dass im Haus von Christa Rigozzi und Giovanni Marchese eingebrochen wurde. Die Familie befand sich zum Zeitpunkt der Tat in den Skiferien, um den Jahreswechsel in Zermatt zu feiern. Die Abwesenheit der Familie war für die Einbrecher eine Gelegenheit, die sie beim Schopfe packten.