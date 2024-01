Es sei etwas Schlimmes vorgefallen, das sie, ihren Mann und die Kinder stark betreffe, sagte Christa Rigozzi (40) Anfang des Jahres in einer Videobotschaft auf Instagram und löste damit eine Flut an Mitgefühl aus – sorgte aber auch für Verwirrung. Viele rätselten, was vorgefallen sein könnte. Schnell wurde aber klar: Christa Rigozzis Schock wurde durch einen Einbruch in ihre Villa in Mote Carasso ausgelöst, das bestätigt auch ihr Management und erklärt, warum sich die Familie nicht zum Vorfall äussern kann und will. «Da nach dem Einbruch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei des Kantons Tessin laufen, kann sich Christa Rigozzi nicht weiter zum Vorfall äussern», steht in einer Pressemitteilung.