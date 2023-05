Moderator Stefan Büsser (38) gönnte sich bei der Hitze am Wochenende eine Abkühlung der etwas anderen Art. Auf einer Velo-Tour in der Lenzerheide fand er doch tatsächlich noch ein Fleckchen Schnee und setzte sich kurzerhand in die weisse Kälte. In seiner Instagram-Story zeigte er ein Bild von seiner kleinen Pause und zeigt sich verständnislos, wieso alle über das heisse Wetter reden würden: «Weiss gar nöd werum ihr all so heiss hend?» Natürlich ist dieser Kommentar sarkastisch gemeint, denn in seinem kurzen Velo-Outfit war Stefan Büsser wohl auch alles andere als kalt.