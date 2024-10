«Unbeschreiblich und unersetzlich»

Joker war elf Jahre lang ein treuer Begleiter der Familie Rigozzi und ein wesentlicher Teil ihres Lebens. Rigozzi beschreibt in ihrem Post weiter, wie sehr sie der Verlust trifft: Ihr «fehlt der Atem» und ihr Herz sei «in Stücke gerissen». Sie erinnert sich liebevoll an Joker: «Du warst grossartig, einzigartig, der beste vierbeinige Freund, den man sich wünschen kann … unbeschreiblich und unersetzlich». Die Familie werde Joker «in jedem einzelnen Moment» in ihren Gedanken behalten.