Christa Rigozzi verwandelt ihr Daheim in ein Weihnachtswunderland

Christas Tanne wurde geschmückt mit rot-weissen Ornamenten, welche aus Wolle oder aus Holz bestehen und damit ein Gefühl vermitteln, als befände man sich in einem Châlet in den Bergen befindet. Bei dem Ausblick, welchen die zweifache Mutter dann aber ihren Fans präsentiert wird schnell klar, dass man sich in wärmeren Gefilden befindet – nicht alleine schon durch die Palme, die auf dem Balkon steht. Der weihnachtlichen Stimmung schadet das allerdings nicht und man kann es beim Anblick von Christa Rigozzis gemütlichem Weihnachtsland kaum erwarten, bis Heilig Abend endlich da ist.