«Es müssen mich nicht alle mögen»

Gingen auch mal Auftritte von Ihnen komplett in die Hose?

Ich erinnere mich an einen Abend ganz am Anfang meiner Karriere, in einem Klub. Ich sass in der Jury und sollte den besten von einigen Hobbypiraten wählen. Das Ganze lief aus dem Ruder. Am Schluss haben die Leute tatsächlich Rohfleisch auf die Bühne geworfen. Heute würde ich so etwas nie mehr machen.