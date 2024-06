Vor allem in den 1980er-Jahren sorgten Pablo Escobar und sein Medellín-Kartell in Kolumbien für Angst und Schrecken. Escobar, der in dieser Zeit für einen grossen Teil des weltweiten Kokain-Handels verantwortlich war, liess unzählige seiner Kontrahenten und ehemalige Weggefährten umbringen, sorgte sich jedoch auch um das Wohlergehen der kolumbianischen Unterschicht. Nicht zuletzt darum widmete Netflix der zweifelhaften Persönlichkeit ab 2015 eine eigene Netflix-Serie. «Narcos» löste einen regelrechten Hype um den Drogenboss aus und kurbelte den Tourismus in Medellín an.