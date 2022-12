Happy Birthday Alissa & Zoe

Christa Rigozzis Zwillinge feiern 6. Geburtstag

Die beiden Zwillingsmädchen Alissa und Zoe feiern ihren Geburtstag jeweils an Silvester. Mami Christa Rigozzi verrät, was das Model ihren Kids dieses Jahr zum sechsten Geburtstag schenken will und wo die Familie den Jahreswechsel verbringt.