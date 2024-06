Schwer misshandelte Pferde kauft die Tierschützerin den Besitzern manchmal ab. Nachdem sie mindestens zwei Jahre von ihr medizinisch gepflegt wurden, vermittelt Seiler die Tiere so oft wie möglich an Bekannte in der Schweiz und Deutschland. «Damit sie zur Ruhe kommen und einen würdigen Lebensplatz geniessen können.» Aber die meisten Pferde und Esel bleiben auf ihrem eigenen Land in Portugal, weil sie zu schwach für einen Transport sind. Puravida kann sich jetzt erholen. Danach will Christa Seiler das Pferd bei sich in der Schweiz aufnehmen.