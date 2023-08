Christa und Michelle zeigen die Sommer-Pose 2023

Der Sommer ist in vollem Gange und zwei unserer liebsten Schweizer Sonnenanbeterinnen, Christa Rigozzi (40) und Michelle Hunziker (46) wissen, wie man das heisse Wetter am besten geniesst. Christa und Michelle haben so einiges gemeinsam: Sie sind erfolgreich, beide wissen, wie man La Dolce Vita lebt und beide starteten ihre Karrieren als Model, sind inzwischen aber gefragte Moderatorinnen und geschickte Geschäftsfrauen.