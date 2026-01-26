Christina Hänni darf bei «Let's Dance» nicht mittanzen

Auf Instagram äussert sie sich nun dazu, und dabei wird eines deutlich: Der Entscheid, nicht an der Show teilzunehmen, wurde nicht von ihrer Seite aus gefällt. «So, es ist raus. Ich bin dieses Jahr nicht bei ‹Let's Dance› dabei.» Um Spekulationen über ihr Fehlen erst gar keinen Raum zu lassen, fügt sie Folgendes an: «Nein, ich bin nicht schwanger, nein, ich bin nicht in Elternzeit und klar, ich bin wirklich traurig darüber, und nein, ich hab noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht. Aber gute News: Das finden wir gemeinsam raus.» Dem entsprechenden Post fügte sie ein zerbrochenes Herz sowie eine Discokugel bei. Trotz der negativen Nachricht zeigt sie sich im Video bestens gelaunt.