Babyboom bei «Let's dances»

Christina Hänni ist allerdings nicht die einzige Profitänzerin, auf die Fans von «Let's dance» in der kommenden Staffel verzichten müssen. Neben dem Nachwuchs der 33-Jährigen wird es in diesem Jahr nämlich noch zwei weitere «Let's dance»-Babys geben. Auch die Tänzerinnen Isabel Edvardsson (42) und Renata Lusin (36) sind in freudiger Erwartung. Der männliche Teil des Ehepaars Lusin, nämlich Valentin Lusin, Ehemann von Renata, wird die Fans mit seinen Hüftschwüngen allerdings auch in dieser Staffel begeistern. Für Isabel Edvardsson ist es bereits das dritte Kind, Hänni und Lusin sind allerdings Erstlings-Mütter.