Christina Hänni hat 17 Kilo abgenommen

Bald werde sie aussehen wie ein Model

Dem «Let's Dance»-Star sei dabei wichtig zu erwähnen: «Bitte nehmt mich aber nicht zu ernst. Ich mache das hier auch nur für mich selbst.» Sie habe lediglich Freude an ihrem neuen Körpergefühl. Nicht mehr und nicht weniger. Christina Hänni nimmt die ganze Thematik rund um ihre Figur, wofür sie als TV-Tänzerin wohl oder übel im Fokus steht, gelassen. Daher legt sie noch einen darauf und sagt, dass sie bis zur Profichallenge wie ein Model aussehen werde. Ihre Fans lässt sie wissen, dass sie mit dem Turniertanz abgeschlossen hat und bald wieder in der RTL-Tanzshow zu sehen sein wird. Dies, nachdem sie Ende Februar an der Seite des Komikers Osan Yaran (38) als Erste ausgeschieden ist.