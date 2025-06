Christina Hänni ist stinksauer auf ihren Ex-Freund

Christina Hänni (35) ist bedient. «Es reicht, dass dieselbe Person immer und immer wieder nachtritt», regt sich die Tänzerin am Sonntag in ihrer Instagram-Story auf. Die Zeilen sind an ihren ehemaligen Tanzpartner und Ex-Freund Evgeny Vinokurov (34) gerichtet, nachdem dieser am Tag zuvor fies gegen Hänni geschossen hatte.