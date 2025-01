Christina Hänni kehrt zurück zu «Let's Dance»

«Ja es ist wahr ich werde meine 7. Staffel im 9. Jahr Lets Dance antreten und könnte nicht freudiger sein!», so Hänni weiter. Da sie nun einen kleinen Fan im Hintergrund habe, werde sie in der kommenden Staffel «doppelt Gas» geben, so die 34-Jährige. Doch nicht nur ihr Status als Neo-Mama ist in dieser Staffel neu für Christina. Es wird auch das erste Mal sein, dass sie als Christina Hänni und nicht, wie zuvor, als Christina Luft antritt. «Ich werde mir das Lächeln nicht verkneifen können, wenn ich das erste Mal höre: ‹Hier ist Christina Hänni und … mit dem …›», schreibt sie aufgeregt auf Social Media. Im Frühling 2020 lernten sich Luca Hänni und Christina – damals noch Luft – bei «Let's Dance» kennen und tanzten sich nicht nur gemeinsam auf den dritten Platz der Show, sondern auch ins Herz des jeweils anderen. Im Sommer 2023 folgte die Traumhochzeit. Noch im selben Jahr gaben sie kurz vor Weihnachten bekannt, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten.