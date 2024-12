Christina Hänni leidet unter ihrem Promi-Status

Fans sprechen das Paar an und beziehen sich auf persönliche Details aus dem Podcast. Für Christina Hänni sei das nicht immer einfach, wie sie in einer kürzlich erschienenen Folge zugibt: «Manchmal finde ich es ein bisschen komisch, dass mich Leute auf Themen aus dem Podcast ansprechen, weil ich vergessen habe, dass wir die überhaupt [besprochen] haben.» Luca Hänni bestätigt, dass seine Frau in solchen Situationen oft unsicher wirkt. Sie selbst beschreibt ihr Verhalten folgendermassen: «Ich falle dann in eine Schockstarre, so nach dem Motto: Ich stelle mich tot, dann sehen sie mich nicht – wie ein Tier.»