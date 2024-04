Christina Hänni schliesst eine Schönheitsoperation nicht aus

«Also wenn ich dir jetzt sagen wollen würde ‹Schatz, mir gefällt mein Po nicht, meine Brust nicht, meine Nase nicht, und die Ohren will ich mir auch anlegen lassen› – was würdest du dann sagen?», will die Tänzerin von ihrem Mann wissen. «Ja let's fetz», antwortet Luca Hänni wie aus der Pistole geschossen, bevor die beiden in Gelächter ausbrechen. «Oh Gott, ja, nein, schwierig, ich glaub, ich würd es schon zuerst mit dir besprechen», gibt der wieder etwas ernsthaftere Sänger zu und fügt an, «aber bei dir gibt es ja jetzt nichts». «You never know, you never know Schatzi, wer weiss», meint Christina Hänni zu seiner eigentlich schmeichelhaften Aussage.