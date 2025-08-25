«Leben und leben lassen»

Auch an all jene, die sagen, ein Kind brauche nichts als Liebe, hat Hänni eine Botschaft. «Ja, brauchen tut man gar nichts im Leben ausser Familie und Liebe und Zusammenhalt. Aber wenn man den hat, darf man auch sein hart verdientes Geld in andere Dinge investieren.» Sie gönne anderen Menschen Erfolg und Glück. Etwas, was sie in den Kommentaren teils etwas vermisse. «Ich finde es so cool zu sehen, was andere Leute mit ihrem Leben machen. Wir sind alle so unterschiedlich, so bunt. Jeder kann selber entscheiden. Leben und leben lassen. So seh ich das.»