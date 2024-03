Auf Instagram neigen viele dazu, nur die Sonnenseiten ihres Lebens zu zeigen. Immer glücklich, schön und sorgenfrei. Nicht so Christina Hänni (34). Die Tänzerin teilte nun einen Post auf Instagram, der nicht nur eine Hommage an ihren eigenen Account ist, sondern auch ein kleiner Dankesbrief an ihre Fans.



Gestartet habe sie ihr Profil 2016/2017, als sie bei der RTL-Sendung «Let’s Dance» einstieg. Wie sie schreibt, habe man ihr damals gesagt, sie brauche das. «Keine Ahnung von Tuten und Blasen und sieben Jahre später hat sich nichts geändert», stellt die Ehefrau von Luca Hänni (29) mit einem lachenden Emoji fest. Ihren Account bezeichnet sie als «mein kleines Tagebuch» und gesteht, dass sie sich seit dem ersten Tag nie grossartig Gedanken um die Führung ihres Profils gemacht habe oder sich verstellt habe.