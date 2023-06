Christina Luft bleibt vorerst beim Hochdeutsch

Wer in Deutschland aufgewachsen ist und das erste Mal in die Schweiz kommt, kann schnell einen Kulturschock beziehungsweise einen Sprachschock erleben. Denn was hierzulande ganz normal als Schweizerdeutsch gesprochen wird, wenn auch mit verschiedenen Dialekten, klingt für ungewohnte deutsche Ohren gerne mehr wie Kauderwelsch als wie eine echte Sprache. So könnte es auch Christina Luft (33) ergangen sein – womit sie wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, als sie sich in einen Schweizer verliebte. Und auch wenn Luca Hänni (28) mit Christina von Anfang an Hochdeutsch gesprochen hat, war es, nachdem die beiden sich ineinander verliebten, unvermeidlich, dass seine Liebste irgendwann in die Schweiz kommen würde, wenn zunächst auch nur zu Besuch, und sich somit plötzlich mit der für sie fremden Sprache konfrontiert sah.