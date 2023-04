Erschöpfte Christina Luft ist den Tränen nahe

Die vergangenen zwei Monate haben Christina scheinbar mehr geschlaucht, als ihr bewusst war und mit einem Mal setzt die volle Wucht der Erschöpfung bei ihr ein. Auf Instagram lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf und schreibt: «2 Monate war ich jetzt nicht mehr Zuhause, habe nicht mehr in meinem eigenen Bett geschlafen oder meine Sachen umpacken können.» Sie liebe ihren Job, aber sei selten fast mit Tränen in den Augen in den Zug gestiegen – so wie diesmal.