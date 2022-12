Christina Luft zieht noch vor Weihnachten in die Schweiz

Sie ist bereits umgezogen

«Wir haben den Umzug bereits hinter uns. Es ist alles super gelaufen», erzählt Christina Luft in ihrer Instagram-Story ausserdem im Video, dass sie im Auto während der Fahrt mit Luca Hänni am Steuer macht. «Und ich habe mir die Haare rot gefärbt», zeigt sie stolz ihre neue Frisur zum Neuanfang in der Schweiz. Luft sei gerade «ultra gestresst», während Hänni die Ruhe selbst sei. Nebst dem Umzug in Luca Hännis Wohnung und einem Besuch in ihrem zukünftigen Haus in Thun komme noch der Weihnachtsstress hinzu. «Wir versuchen heute alle Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil wir danach für Weihnachten nach Deutschland gehen und keine Zeit mehr haben.»