Christina und Luca haben ihr Traumhaus gekauft

Das Paar hatte sich im Frühjahr 2020 in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» kennen und lieben gelernt. Gemeinsam ertanzten sie sich den dritten Platz und – viel wichtiger – das Herz des jeweils anderen. «Es war nicht immer leicht mit mir, bis du meinen kleinen Schutz zum Schmelzen gebracht hast und ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mir deine Liebe schenkst und ich würde durch jedes Feuer für dich gehen», richtet Luft in ihrem Posting liebevolle Worte an ihren Partner. Die beiden seien ein Team und jetzt auch gemeinsame Hausbesitzer, verrät die Tänzerin. All den Menschen, die nicht an die Liebe glaubten, könne sie versichern: «Es kann passieren, dass irgendwann der weisse Prinz in euer Leben tritt, euch von den Socken haut und ihr euer gemeinsames Schloss baut.»