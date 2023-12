Sie ist eine ruhige Person, im Alterszentrum Park in Frauenfeld TG lebt sie zurückgezogen. Auch jetzt sitzt Hildegard Küng still da, ernst und verschlossen. Doch als Clownin Sissi mit ihrer kleinen Gitarre «Es Buurebüebli» anstimmt, huscht ein Lächeln über das Gesicht der 86-Jährigen, zögerlich beginnt sie mitzusingen. Nach der letzten Strophe setzt sich Sissi an ihre Seite. «Als ich klein war, haben wir das zu Hause oft gesungen», sagt die Seniorin, dann schaut sie gwundrig die rote Clownnase an. Sissi schmunzelt, macht einen Jux: «Auch mein Vater hat eine rote Nase gehabt.» Hildegard Küng beginnt zu lachen, eine Freudenträne rollt ihr über die Backe.