Das Haustelefon, das an Blochers Hemd baumelt, klingelt. Haushälterin Monica will wissen, ob die Gäste noch mehr Wasser oder Basler Läckerli brauchen. «Sie ist Portugiesin. Eine ganz Gute», sagt er. Silvia Blocher macht derweil das Fenster auf. Den Sommer verbringt das Paar am liebsten zu Hause in seiner Villa am Zürichsee. «Wenn die anderen am Gotthard stehen, ist es hier wunderbar ruhig», sagt Christoph Blocher. Im Winter sind sie häufig in Rhäzüns anzutreffen. Das Schloss, welches im Bündner Bergdorf hoch über dem Hinterrhein thront, gehört der Ems-Chemie. Christoph Blocher hat es über die Jahre liebevoll saniert, das Paar besitzt dort eine Wohnung.