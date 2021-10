Schlagerstar Leonard trauert um seinen Bruder

Stunden zuvor erscheint der sonst sehr zuverlässige Christoph Schenker, 61, nicht bei der Arbeit. Der Arbeit-geber schlägt Alarm. Man findet Christoph leblos auf einer Wiese in Gretzen- bach SO, nahe seines Hauses. Offenbar hat sich sein Modellflieger in einer Stromleitung verfangen, Christoph will ihn mit einer Aluminiumstange herunterholen und wird dabei von einem Stromschlag getötet. «Er muss gedacht haben, das sei ein Telefonmast. Anders kann ich es mir nicht erklären», meint Leonard leise. Und weiter: «Eine Sekunde. Ein falscher Entscheid. Es ist für mich immer noch so surreal.»