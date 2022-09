«Ohne Liebe keine Kreativität»

Finzi Pasca besitzt die Leichtigkeit des Clowns und die Tiefe des Poeten. Er ist Performer, Schriftsteller, Artist und Schöpfer gigantischer Zeremonien wie des Fête des Vignerons 2019. 2014 inszenierte er die Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Sotschi. In erster Linie aber ist er Mensch: «Was zählt, ist die Liebe. Dank ihr bauen wir Brücken. Sie ist das Geheimnis von allem Schöpferischen», sagt er, und seine Augen funkeln wie damals vor Glück. Jetzt nimmt er uns mit auf eine Abenteuerreise in ein selbst erschaffenes Universum. Ziel ist Mexiko als Sehnsuchtsort. «Luzia» heisst die Show. Es ist Finzi Pascas zweiter Streich für den weltbekannten Cirque du Soleil. Die kanadische Organisation mit Sitz in Montreal hat Clownerie, Akrobatik und Artistik neu definiert. Die zahlreichen Programme bieten ikonische Erlebnisse und haben seither 215 Millionen Menschen in über 70 Ländern inspiriert. Wer es in den Zirkus-Olymp schafft, gehört unbestritten zu den Besten seines Fachs.