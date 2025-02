Zeichnet immer noch selber

Claude Zellweger ist ein durchtrainierter Läufer. Fast täglich rennt er sechs Meilen. Er bestreitet auch Schweizer Bergläufe. Sport und Zeichnen sind schon als Kind seine Leidenschaft. Mit Designs für Windsurfsegel und Snowboardbindungen bewirbt er sich erfolgreich am amerikanischen Art College in La Tour-de-Peilz VD. Dann wechselt er ins kalifornische Mutterhaus der Designschule nach Pasadena, wo er Renée kennenlernt. «Ich war im oberen Stock bei den Produktdesignern, sie im Untergeschoss bei den Fotografinnen», erinnert sich Claude, den Arm liebevoll um seine Frau legend. «Aber wir kamen erst zusammen, als wir beide die Schule schon abgeschlossen hatten.» – «Ich bezirzte ihn dann mit meiner Sammlung alter Autos», so Renée augenzwinkernd.



Wie manche ihrer Schulgspänli zogen die beiden nach San Francisco, weil es im boomenden Silicon Valley viele interessante Designjobs gab. Claude gründete eine eigene Firma, die er schliesslich an den taiwanesischen Handyhersteller HTC verkaufte. Google wollte in der Domäne Smartphone und VR vorwärtskommen und bot ihm vor sieben Jahren an, ein eigenes Team aufzubauen: «Ich gab die Unabhängigkeit auf, weil ich wusste, dass Google die Mittel und das tiefgründige Wissen hatte, wirklich innovative Produkte zu bauen.» Er hat es nicht bereut. «Ich halte nur noch etwa bei zehn Prozent meiner Arbeit den Designstift selber in der Hand – aber darauf bestehe ich, weil ich gern zeichne und damit mein Team sieht, dass ich noch genauso leidenschaftlich bin wie früher.»