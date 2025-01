Claudia de Rham fordert die Schwerkraft heraus

Astronautentraum geplatzt

2009 war Claudia de Rham, inzwischen Physikforscherin an der Universität in Ontario, Kanada, ihrem Traum von der Entdeckung des Himmels ganz nah. Bei der Astronautenauswahl der Europäischen Weltraumagentur setzte sie sich gegen 8000 Konkurrenten durch und kam unter die letzten 40. Doch dann wurde sie positiv auf latente Tuberkulose getestet – ein Mitbringsel aus ihrer Zeit in Madagaskar. Krank ist sie bis heute nicht, doch in ihr schlummern die Bakterien. «Natürlich war das hart, immerhin habe ich Jahre meines Lebens in den Traum investiert. Doch ich erkannte: Auch als Wissenschaftlerin kann ich mit der Schwerkraft spielen und sie aus der Reserve locken.»