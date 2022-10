Was ist es für ein Gefühl, nach all den Jahren wieder zurück an den alten Arbeitsplatz zu kommen?

Ich war immer wieder mal hier, als Gast in einer Quizsendung oder als Fussballexperte. Das war etwas komisch, da ich mich am Empfang immer einschreiben musste, ich hatte ja keinen SRF-Badge mehr. Da kam ich mir jeweils wie ein Aussenseiter vor. Jetzt habe ich erstmals seit zehn Jahren wieder einen Badge – für drei Wochen.