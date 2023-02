Weitere Delikte

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Comedian aber noch weitere Delikte vor. So habe er im Jahr 2020 im Ausland einen Laserpointer bestellt, der in der Schweiz illegal sei und darum am Zoll abgefangen wurde. Ein Jahr später soll Bajra ausserdem ein obligatorisches Vorstellungsgespräch zu einem Einsatz im Zivildienst versäumt haben.