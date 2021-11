Erst 1994, nach langen Jahren des Scheiterns, qualifizierte sich eine Schweizer Nationalmannschaft wieder für ein grosses Turnier. Ein paar Dinge hatten sich verändert, zum einen spielten immer mehr Schweizer Profis in grossen Klubs im Ausland, zum andern begannen hungrige Instinktfussballer, deren Eltern in die Schweiz eingewandert waren, an die Tür der Nati zu klopfen. Die neuen Schweizer trugen Namen wie Kubilay Türkyilmaz oder Ciriaco Sforza, und sie bereicherten den Schweizer Fussball durch ihre Andersartigkeit.