Corinne Suter strahlt an ihrem Geburtstag das schlechte Wetter weg

In einem bekannten Geburtstagslied heisst es zu Beginn: «Heute kann es regnen, stürmen oder schnei'n, denn du strahlst ja selber, wie ein Sonnenschein». Genau das scheint Corinne Suter sich an ihrem 28. Geburtstag gestern, am 28. September, zu Herzen genommen zu haben, denn während es vom Himmel den ganzen Tag herunter regnete, strahlte Corinne über das ganze Gesicht und liess sich vom schlechten Wetter ihren Ehrentag nicht vermiesen.