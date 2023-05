Die Schweizer Prominenz sagt ihren Mamis «Danke!»

Und egal, ob man ein Ski-Star wie Corinne Suter (28) ist, eine Ex-Miss Schweiz und Schlagersängerin wie Linda Fäh (35) oder ein aktueller Schweizer ESC-Star wie Remo Forrer (21) – das Mami gehört immer zu den grössten Fans. Und weil unsere Schweizer Promis wissen, was sie ihren Müttern zu verdanken haben, möchten die diesen zum heutigen Muttertag auch einmal von Herzen für alles Danke sagen. Wer seinem Mami einen ganz besonderen Muttertagsgruss zukommen lassen wollte und was für was die Promis besonders dankbar sind, das seht ihr in unserem Video. In diesem Sinne: Liebes Mami, Danke für alles und einen schönen Muttertag!