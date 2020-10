Corinne Suter und Angelo wagen den nächsten Schritt

An den Weltmeisterschaften 2019 hatte Corinne Suter mit Bronze im Super-G und Silber in der Abfahrt noch überrascht, hatte sie doch zuvor nie auf einem Weltcup-Podest gestanden. Dann ist ihr Stern so richtig aufgegangen: In der vergangenen Saison 2019/20 feierte sie zwei Weltcup-Siege und holte sich den Sieg im Abfahrts- sowie auch im Super-G-Weltcup.