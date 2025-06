«Corona war unser Glück»

Noch liegt der Fokus auf dem Sport. Die Heim-WM in Crans-Montana steht bevor, und langfristig hat sie die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles im Blick. «In Paris wurde ich Siebte – ein olympisches Diplom ist toll. Aber als Sportlerin zählen nur die Medaillen. Und so eine will ich mir unbedingt in L. A. holen!» Bei der Talfahrt blödeln die beiden herum, necken und herzen sich. Fischer sagt: «Ich bin sehr stolz auf Alessandra. Immer. Egal, welche Platzierung sie erreicht – ich weiss ja, welch harte Arbeit dahintersteckt.» Es ist nicht immer der Erfolg allein, der zählt – in Nicolas hat Alessandra Keller ihren Mitfahrer fürs Leben gefunden.