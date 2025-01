Cyril Metzger in seiner ersten Hauptrolle

Er konnte es kaum erwarten – und hatte zugleich Bammel. Während den Festtagen stellte sich Cyril Metzger (30) dem Fernsehpublikum in der Serie «Winter Palace» in seiner ersten grossen Rolle vor. Mittlerweile haben sich Cyril Metzgers Nerven wieder entspannt. «Jeder in diesem Beruf möchte geliebt werden», sagt er und schiebt mit breitem Grinsen nach: «Wer etwas anderes behauptet, lügt.»